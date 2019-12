Exclusief voor abonnees 85. Maggie De Block: Minister van alles/niets Plaats 85: Maggie De Block Redactie

18 december 2019

06u00 0

Volksgezondheid. Sociale Zaken. Asiel en Migratie. Maggie De Block (Open Vld) leek in 2019 minister van alles. Al is dat in een restregering van strompelende zaken snel minister van niets. In de regering-Michel en intussen de regering-Wilmès wachten de overblijvers en de invallers op de aflossing. En dan waren er nog de verkiezingen, die De Block (57) niet veel vreugde brachten. Waar ze vijf jaar geleden nog 131.000 voorkeurstemmen behaalde, waren dat er op 26 mei nog maar een goede 40.000. Niet alleen kwelduivel Theo Francken, maar ook Koen Geens overtuigde meer kiezers. Maggie De Block zal allicht eens zuchten als je haar naar het voorbije politieke jaar vraagt. En nuchter als ze is, zal ze ons wijzen op dat ene verblindende lichtpunt dat de politiek razendsnel naar de achtergrond doet verdwijnen: het huwelijk en het nieuwe liefdesgeluk van haar dochter Julie.

