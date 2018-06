85% haalt verkeersinfo van radio 02 juni 2018

00u00 0

85% van de Vlamingen haalt zijn verkeersinfo nog altijd van de radio. Dat blijkt uit onderzoek van de VRT. Andere bronnen kennen wel een sterke groei: in 2015 gebruikte slechts 5% van de weggebruikers regelmatig een verkeersapp, vandaag is dat al 28%. 80% van de Vlamingen die radio gebruiken als bron van verkeersinformatie, is tevreden over de bulletins op de VRT-zenders. Apps scoren dan weer goed op het vlak van gebruiksvriendelijkheid. Ze zijn up-to-date en leveren informatie op maat, maar doen het minder op het vlak van betrouwbaarheid. Als men maar één bron zou mogen gebruiken, antwoordt 53% van de Vlamingen radio, 11% geeft de voorkeur aan een gps-toestel, 8% aan verkeersapps en 9% gaat voor andere kaartapplicaties (zoals 'Google Maps'). Een kleine 20% informeert zich liever vooraf, via tv of het internet thuis.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN