85.000 kinderen sterven van honger of ziekte in Jemen (en da's voorzichtige schatting) 22 november 2018

Sinds de uitbraak van de burgeroorlog in Jemen zijn naar schatting 85.000 kinderen jonger dan vijf jaar gestorven door honger of ziekte. Dat zegt de internationale hulporganisatie Save the Children. Volgens de ngo gaat het nog om een voorzichtige schatting. Ze is gebaseerd op gemiddelde sterftecijfers voor ernstige acute ondervoeding, waarmee volgens de VN 1,3 miljoen kinderen in Jemen te maken kregen sinds 2015. Hongersnood en ziektes zijn nog een grotere bedreiging voor de kinderen in Jemen dan het oorlogsgeweld. "Voor elk kind dat gedood wordt door bommen en kogels, zijn er tientallen die verhongeren en het is volledig te voorkomen", aldus Tamer Kirolos van Save the Children. Door de oorlog en de blokkade van Jemen onder leiding van Saudi-Arabië heerst in het land de zwaarste humanitaire crisis ter wereld. Miljoenen mensen lopen het risico om de hongerdood te sterven.

