840 werknemers KU Leuven storten geld als ze vliegen

Al 840 werknemers van de KU Leuven hebben beloofd om werkverplaatsingen met het vliegtuig vrijwillig te compenseren met een storting in een klimaatfonds. Ze tekenden daarvoor een charter. Per ton CO2 dat hun vliegtuig uitstoot, storten ze 40 euro. Voor een vlucht van Brussel naar New York komt dat neer op 25 euro. Het bedrag dient gestort in een intern klimaatfonds, dat de universiteit gebruikt voor maatregelen om de eigen CO2-uitstoot te verminderen. "Deelnemen doe je voorlopig op vrijwillige basis, maar er is stilaan genoeg draagvlak om het algemeen in te voeren. Dat hebben we afgetoetst bij de faculteitsraden", aldus vicerector Gerard Govers, die de regeling een jaar geleden lanceerde.

