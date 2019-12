Exclusief voor abonnees 84.Kristof Calvo: 30 seconden tv te veel 84. Kristof Calvo Redactie

18 december 2019

Lief, vond Kristof Calvo (32) de felicitaties die hij op de avond van 26 mei van zijn ouders kreeg. Maar hij was, in tegenstelling tot zijn moeder en vader, niét trots. Groen zou het doen, want met de klimaatmarsen en de goeie peilingen had de partij de wind in de zeilen. Maar toen streek Calvo een paar honderdduizend mensen serieus tegen de haren, met het voorstel om met de grove borstel door de salariswagens te gaan: wie er eentje heeft, zou 500 euro loon verliezen. Calvo kreeg dat in 'De Afspraak' maar niet uitgelegd en nog minder weerlegd. Gevolg: wie een auto van de baas heeft en voor Groen wou stemmen, bedacht zich nog snel in het kieshokje. "De meest besproken 30 seconden van mijn politieke leven", noemde Calvo het. Of hoe 30 seconden tv ook te veel kunnen zijn.

