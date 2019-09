Exclusief voor abonnees 84 kindjes onderzocht, allemaal insecticiden in hun lichaam 20 september 2019

Alle Belgische kinderen worden blootgesteld aan insecticiden. Dat zegt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie analyseerde afgelopen lente de urine van 84 kinderen tussen 2 en 15 jaar, verspreid over het hele land. Bij alle kinderen, zonder uitzonderig, werden sporen van recente blootstelling aan twee families van insecticiden gevonden: pyretroïden en organische fosfor. Die worden vaak gebruikt in de land- en tuinbouw, maar ook door particulieren die thuis krioelende beestjes willen verdelgen. Ze komen in ons lichaam terecht door ze in te ademen, in te slikken of via contact met de huid. Pesticiden worden steeds vaker in verband gebracht met ernstige gezondheidsaandoeningen, zoals kanker, neurologische stoornissen en aantasting van de voortplantingsfuncties. Kinderen, maar ook foetussen en ouderen, zijn extra kwetsbaar. Test-Aankoop roept België én Europa op om maatregelen te nemen die het gebruik van pesticiden doen verminderen en op termijn zelfs afschaffen.

