84% kans op kwalificatie 24 augustus 2018

In de geschiedenis van de Europese bekercompetities gebeurde het 25 keer dat een club de heenwedstrijd met 5-2 won. In 21 gevallen volgde de kwalificatie in de terugmatch. Dat komt neer op 84 procent kans voor RC Genk. De Limburgers nemen best geen voorbeeld aan Club Brugge, dat in 1969-1970 de return in de 1/16de finales van de Jaarbeursstedenbeker met 3-0 verloor tegen Ujpest Dozsa en uitgeschakeld werd. SV Waregem (0-1 in 1985-1986 tegen Aarhus) en Standard (3-1 tegen Cardiff City in 1993-1994) gingen wel door na thuis met 5-2 te hebben gewonnen. (GLA)