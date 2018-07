838.000 euro om kapotte flitspalen te repareren 17 juli 2018

Defecte flitspalen kosten Vlaanderen steeds meer geld: vorig jaar werd ruim 838.000 euro gespendeerd aan herstellingen, tegenover 731.000 euro in 2016 en 516.000 euro in 2015. Dat blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Het overgrote deel van de kapotte palen is binnen de maand gerepareerd. 84% van de 1.400 flitspalen zijn permanent operationeel. Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de flitstoestellen beheert, streeft volgens Weyts naar een gemiddelde werkingsgraad van 85% en een minimum van 81% per provincie. "Het is de ambitie om deze percentages tegen het einde van deze zomer te halen", zegt Weyts. (SRB)