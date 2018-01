82% van nieuwe rijkdom gaat naar rijkste 1% 23 januari 2018

82% van de nieuwe rijkdom ging vorig jaar naar de rijkste 1% van de wereldbevolking. Dat stelt Oxfam in een nieuw rapport naar aanleiding van het jaarlijkse Wereld Economisch Forum dat vandaag start in het Zwitserse Davos. Het cijfer staat in schril contrast met de armste 3,7 miljard mensen: hun gezamenlijke rijkdom nam niet toe. Het aantal miljardairs steeg vorig jaar ook sneller dan ooit: om de twee dagen komt er eentje bij. Oxfam roept overheden wereldwijd op om extreme ongelijkheid tegen te gaan, door minimumlonen in te voeren en genderongelijkheid en internationale belastingontwijking te bestrijden.