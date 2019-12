Exclusief voor abonnees 82. Jan Segers: Gids door radeloze tijden Plaats 82: Jan Segers Redactie

18 december 2019

Eén jaar zonder een regering die naam waardig en onze verkozenen blijven rondjes draaien, goochelen zonder cijfers en zwetsen zonder enige schaamte - dagen, weken, maanden aan een stuk. Waar gaan we heen? Nergens gaan we heen. Welke voetbalcommentator zou achter de microfoon kruipen voor een wedstrijd met slechts pottenstampers die rond de middenstip huppelen en nooit op doel durven te schieten? Zijn er nog spitsen in de Wetstraat? Om je dood te ergeren, maar desondanks blijft Jan Segers (54) zich van zijn taak kwijten. Hij buigt zich telkens over het witte blad om ons naar best vermogen door deze radeloze tijden te gidsen. Als dank heeft u hem - de meestgelezen editorialist van het land - verkozen in deze Top 100. Jan kennende zal hij minzaam glimlachen en er de betrekkelijkheid van inzien. Misschien denkt hij terug aan het zinnetje dat hij enkele weken geleden schreef. "Je moet dezer jaren werkelijk een absolute nitwit zijn om buiten alle eindejaarsprijzen te vallen." Het zijn zangers die applaus vragen. Jan vraagt dat niet. Hij vraagt - nu al een jaar lang - politici te doen wat ze zouden moeten doen. (SSB)

