82.000 euro aan boetes voor dierenmishandeling niet betaald 05 mei 2018

Het aantal processen-verbaal voor dierenmishandeling is op twee jaar tijd met een kwart gestegen naar 269. Toch gaan de meeste dierenmishandelaars vrijuit. Boetes blijven vaak onbetaald en het parket seponeert 58 procent van de dossiers. De meeste klachten gaan over slechte verzorging of huisvesting van dieren, zoals een ondervoede hond of een paard dat nergens in de wei kan schuilen, bijvoorbeeld.