814.000 kijkers voor 'De Luizenmoeder' 11 januari 2019

00u00 0

"Hallo allemaal, wat fijn dat je er... was." 'De Luizenmoeder', de nieuwe komische fictiereeks van VTM, heeft zijn start gisteren niet gemist, want liefst 814.000 Vlamingen keken naar de absurde gebeurtenissen in basisschool De Akker. Het was voor VTM zelfs de beste fictiestart sinds het tweede seizoen van 'Safety First' eind 2014. Dat was bovendien beter dan 'Eviva España' op Eén, dat 776.000 kijkers kon lokken. Nadien kon Holland-België ook stevig scoren voor VTM, met 550.000 kijkers.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN