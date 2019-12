Exclusief voor abonnees 81. Natalia: Haar grootste avontuur begint in maart Plaats 81: Natalia Redactie

Biljarten? Natalia? Voor het televisieprogramma 'Beat VTM' zou de orkaan uit Oevel niet gaan diepzeeparachutejetskirodeojumpen, maar proberen om tien trickshots op het groene snookerlaken te toveren. Levende biljartlegende Raymond Ceulemans zou het haar leren. We stonden ervan te kijken, want Natalia en adrenaline waren toch synoniem? Zat de Kempense furie (39) misschien door een overdosis yoga met eeuwige rustige vastheid opgescheept? Nee, de grootste 'kick' voelt Natalia momenteel in haar buik. Ze verwacht samen met haar vriend Frederik een dochtertje in maart. Dan begint voor haar het grootste avontuur. Een belevenis die voor de rest van haar leven aangrijpend, bloedstollend, enerverend, fascinerend, opwindend, meeslepend, zinderend, sprookjesachtig en spannend zal zijn. (SSB)

