81% laat belasting ongewijzigd

16 januari 2020

Zo'n 81% van de gemeenten laat de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing dit jaar ongewijzigd. Dat meldt de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Dat de tarieven in 2020 veelal op hetzelfde niveau blijven als in 2019, heeft volgens de VVSG voor een stuk te maken met de extra middelen die Vlaanderen vrijmaakt voor de lokale besturen. Gemeenten die de belastingen wel wijzigen, verlagen meestal de belasting op het inkomen of verhogen die op onroerende goederen. In 16 gemeenten is er sprake van zo'n 'lokale tax shift'.