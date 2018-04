81.372 boetes in lage-emissiezone Antwerpen 03 april 2018

In Antwerpen zijn vorig jaar 81.372 boetes uitgeschreven voor inbreuken op de lage-emissiezone. Het gaat dan om oude en vervuilende dieselwagens, die zonder toelating in de zone rondreden. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. "Nu heb je natuurlijk een nieuwe regel, waarbij mensen hun auto in orde moeten zetten", zegt schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud aan VTM Nieuws. "We zien dat mensen dat doen en dat ze de regels respecteren." Het merendeel van de boetes werd uitgeschreven voor voertuigen met een Belgisch kenteken, zij zijn ook verantwoordelijk voor 94% van de voertuigbewegingen binnen de zone.

HLN