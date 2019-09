Exclusief voor abonnees 80 CIJFER VAN DE WEEK 07 september 2019

Op zijn 80 is ondernemer Willy Naessens klaar voor een vierde minifacelift. De kiem ligt in zijn kindertijd, vertelde hij, toen hij als jongetje naar de 'kalkoennek' van zijn vader keek en dat lubberende vel toch maar raar vond. Hem zou het niet gebeuren. Of hoe in iemand van 80 toch ook nog dat mensje van 8 zit.