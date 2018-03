800 kg voeding uit sportzakken vernietigd 27 maart 2018

De zowat 800 kilo voeding die zaterdag werd gevonden in onder meer sportzakken in een bestelwagen, zal worden vernietigd. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Het gaat om vlees en vleesverwerkingen zoals worsten, maar ook om eieren en aardappelen. De politie trof de voedingswaren aan na een controle van een Roemeense bestelwagen, nabij het Luikse Awans. "Alles was verpakt in kleine zendingen, met overal een telefoonnummer en een naam. Die zendingen bevatten zowat van alles: een beetje vlees, zuivelproducten, wat kleding, fantasiejuwelen...", aldus het FAVV. Het agentschap vermoedt niet dat het om smokkelaars ging. Mogelijk was de hele lading bestemd voor particulieren. Waar de bestelwagen naartoe reed, is nog niet duidelijk.

