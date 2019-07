Exclusief voor abonnees 800 gasten gered uit brandend hotel op Mallorca 03 juli 2019

00u00 0

Bij een hotelbrand op het Spaanse toeristeneiland Mallorca's zijn gisterochtend zo'n 800 vakantiegangers in veiligheid gebracht. De brand in Hotel Whala Beach aan de Playa de Palma van de toeristische trekpleister El Arenal brak gisterochtend in alle vroegte uit, terwijl de meeste gasten nog sliepen. Meer dan 670 gasten van het hotel en ongeveer 130 van het aangrenzende hotel Gracia werden geëvacueerd. 67 moesten verzorging krijgen, 14 moesten daarvoor naar het ziekenhuis. Onder hen zijn geen Belgen. De meeste slachtoffers raakten bevangen door de hevige rookontwikkeling, sommigen liepen ook brandwonden op. De brand ontstond op een van de kamers. De oorzaak is niet bekend.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis