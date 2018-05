800 betogers in Brussel 16 mei 2018

Meer dan 800 personen hebben gisteren aan het station Brussel-Centraal actiegevoerd voor de Palestijnse zaak. Ze protesteerden tegen het geweld dat de Palestijnen moeten ondergaan en herdachten de slachtoffers. "We zijn helemaal niet anti-semitisch", klinkt het bij de organisatoren. "Maar we zijn wel tegen de acties van Israël. Dit moet stoppen. Bovendien vinden wij dat de Belgische regering een duidelijk standpunt moet innemen en dat België elke samenwerking met Israël hoort stop te zetten." De lokale politie liet weten dat de protestactie zonder incidenten is verlopen. (VDBS)

