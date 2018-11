800.000 euro om vogels te beschermen, en in Frankrijk schieten ze ze dood 15 november 2018

Wulpen en grutto's zijn in ons land bedreigde vogelsoorten - dit jaar spendeerde de Vlaamse regering zelfs 800.000 euro om de weidevogels te beschermen. Maar eens de Franse grens over staan jagers de dieren op te wachten om ze af te knallen, klaagt Natuurpunt aan. "Een wulp die de Franse grens oversteekt, is vogelvrij. Meteen op het Noord-Franse strand staan er lokvogels om de wulpen binnen schietafstand te krijgen. Aan de Atlantische kust mag er immers nog steeds op de noodlijdende weidevogels worden gejaagd. Ironisch genoeg tanken ze net dáár tijdens de trek bij, en vaak overwinteren ze er zelfs." Ook de grutto zit in nesten. Frankrijk wil vanaf 2020 de jacht erop heropenen. "Onbegrijpelijk, want in Vlaanderen wordt op hetzelfde moment een soortbeschermingsplan voorbereid", aldus Natuurpunt. (SPK)

