80% van mannen had al seksuele interesse voor 15-jarige

Ruim twee jaar na de start hebben al 906 mensen contact opgenomen met 'Stop it Now!', de gratis en anonieme hulplijn voor wie zich zorgen maakt over zijn seksuele gevoelens voor of zijn gedrag tegenover minderjarigen. 57% van de bellers is bezorgd over zijn eigen gedrag of gevoelens. Dat is taboe, maar het komt vaker voor dan gedacht. Uit studies blijkt dat 80 tot 90% van de mannen zich ooit seksueel aangetrokken heeft gevoeld tot een meisje of jongen van 15 à 16 jaar - minderjarigen die al seksueel matuur zijn, maar nog niet kunnen instemmen met seksuele activiteiten. 20% voelde zich al eens aangetrokken tot beginnende pubers, van 13 à 14 jaar. 1% voelt zich aangetrokken tot prepubertaire kinderen of meisjes en jongens, tot de leeftijd van hooguit 11 à 12 jaar.

