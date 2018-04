80 personen gearresteerd tijdens feministische betoging 03 april 2018

Maar liefst 80 personen zijn zaterdagavond gearresteerd in Brussel. "Ze namen deel aan de feministische betoging Reclaim the night, waarvoor geen toesteming gegeven was", zegt de lokale politie. "Omdat er geen dialoog mogelijk was, volgden administratieve arrestaties. Daarvoor moesten geen zware middelen ingezet worden en er waren geen incidenten." De vorige editie, in 2017, eindigde wel in tumult met de politie. Daardoor kregen de betogers dit jaar geen toelating voor een nieuwe optocht. (VDBS)