80. Alexander De Croo: Opperfeminist. Maar niet onder een vrouwelijke premier, a.u.b. Plaats 80: Alexander De Croo

19 december 2019

00u00 1

Het orkest van de Titanic bleef spelen, maar de solisten van de voormalige regering-Michel hebben het zinkende schip al lang verlaten. Alexander De Croo (44) is de enige vicepremier die nog niet ging lopen en is dan ook niet van plan om de tweede Vld-viool te spelen in de volgende regering. In zijn boek heeft de zelfverklaarde opperfeminist het over 'de eeuw van de vrouw', maar dienen onder premier Gwendolyn Rutten - die hem de afgelopen jaren al met een mini-ministerportemonneetje opzadelde - is hem van het goede te veel. In tegenstelling tot veel partijgenoten hield De Croo, op 26 mei lijsttrekker in Oost-Vlaanderen, staande. Met zijn verzet tegen paars-groen maakt hij zich niet populair bij de rest van de Open Vld-top, maar oogst hij wel steun bij de blauwe burgemeesters. (ARA)

