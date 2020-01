Exclusief voor abonnees 80.000 euro geëist tegen waterpijpbar 03 januari 2020

00u00 0

Een waterpijpbar in Diegem riskeert 80.000 euro boete voor herhaaldelijke inbreuken op het rookverbod. Voor de zaakvoerder van de bvba achter bar Eden eist het parket 3 maanden cel en 4.000 euro boete. Tussen eind 2017 en eind 2018 voerden de lokale politie en de FOD Volksgezondheid verschillende controles uit in de bar. Zij stelden onder meer vast dat er waterpijp gerookt kon worden in de normale gelagkamer, dat de rookkamer niet volgens de regels was aangeduid en dat de deur ervan vaak openstond. "Ook bood de bar lachgaspatronen aan die de klanten konden inhaleren met een ballonnetje." Toen het CO-gehalte er ook nog eens veel te hoog bleek, werd de bar op bevel van de burgemeester gesloten. (WHW)