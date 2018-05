8 terroristen opgepakt in Russische speelstad België-Engeland IS 26 mei 2018

Russische agenten hebben in Kaliningrad, waar op 28 juni België-Engeland wordt gespeeld, 8 terroristen opgepakt. Ze zouden banden hebben met een Russische tak van IS. De acht mannen konden tijdens een speciale operatie opgepakt worden. Verschillende appartementen werden bestormd. De politie nam computers, gsm's, videomateriaal en bankkaarten in beslag. Twee verdachten zitten in de cel voor terreur, drie omdat ze een misdrijf niet hebben gemeld en drie anderen worden Rusland uitgezet. De Russische autoriteiten zijn extra alert, nu het WK voetbal voor de deur staat. Terreur wordt er gezien als de belangrijkste veiligheidsdreiging. (KAV)