8 op de 10 gaan voor goedkoop rijbewijs 12 februari 2018

Meer dan 8 op 10 Vlaamse jongeren kiezen voor het systeem van de 'vrije begeleiding' om een rijbewijs te halen en genieten zo van de goedkoopste rijopleiding van Europa. Uit een bevraging van GOCA, de koepel van erkende rijexamencentra, blijkt dat de meeste bevraagden dat niet doen uit financiële overwegingen (17%), wel omdat ze dan kunnen leren rijden met een bekende begeleider (23%) of langer kunnen oefenen (22%). Ook blijkt dat 53% van de bevraagden via vrije begeleiding slaagt voor het examen. Dat is meer dan de groep die koos voor een voorlopig rijbewijs van 18 maanden en lessen bij de rijschool.