8 op de 10 Belgen sparen voor hun kinderen, maar wel liefst traditioneel: (voorzichtig) duwtje in de rug Frank Dereymaeker

16 juni 2018

00u00 2 De Krant De Belgen sparen graag, en doen dat ook voor hun kinderen. Maar praten over het gespaard bedrag of het gezinsinkomen doen we liever niet.

Net als de baksteen in de maag is ook sparen voor (klein)kinderen haast een traditie binnen Belgische gezinnen. Liefst acht op de tien gezinnen doen het, in de hoop om hun kinderen meer financiële zekerheid te bieden of als startkapitaal voor een eigen woning. Dat leert een studie van Yongo, een innovatief digitaal platform dat AG Insurance en de Gezinsbond hebben opgestart om kinderen te leren omgaan met geld.

Uit een eerder onderzoek van Yongo blijkt dat we gemiddeld 39 euro per maand opzijzetten voor onze kinderen. Bij wie een hoger inkomen heeft, ouder is dan 35 jaar of hoger opgeleid, ligt dat bedrag nog hoger. Als we sparen voor onze kinderen - voor één op de acht gezinnen is dat financieel niet haalbaar - doen we dat meestal op een traditionele manier. Door het geld op een spaarrekening te zetten (68%). Minder dan één op de vijf gezinnen kiest voor een belegging of een spaarverzekering, zo blijkt. En dat terwijl een belegging, zeker op lange termijn, in de meeste gevallen een pak meer opbrengt dan een spaarrekening.

Snel zakgeld

Om kinderen vertrouwd te maken met geld, steken we hen af en toe ook een centje toe. Meer dan de helft (55%) van de kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgt af en toe een centje. Meestal bij speciale gelegenheden, en grootouders doen dat al sneller dan de ouders zelf. Zeker bij een goed rapport stoppen vier op de tien grootouders hun kleinkinderen een centje toe. Ouders verkiezen hun kinderen met een leuke activiteit of een cadeautje te belonen voor hun goed schoolrapport. Toch is het opvallend dat kinderen ook al snel zakgeld krijgen. Van de 6- tot 8-jarigen heeft al 28% zakgeld, bij de 11- en 12-jarigen is dat al ruim 53%. Gemiddeld gaat het om 7 euro per week in deze leeftijdscategorie.

Zwijgen over inkomen

Opvallend is dat ouders veel belang hechten aan een financiële opvoeding en geregeld met hun kinderen spreken over de waarde van geld. Zo wordt hen aangeleerd dat als ze een duurder cadeau willen, daarvoor mee moeten sparen. Alleen zijn de ouders zelf niet zo openhartig tegenover hun kinderen. Vier op de tien ouders vertellen niet aan hun kinderen hoeveel er voor hen gespaard wordt. En als het gezinsinkomen aan bod komt, hult 80% van de ouders zich in stilzwijgen.