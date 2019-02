8 op 26 gevangengenomen Syriëstrijders al veroordeeld in België 21 februari 2019

Onder de 26 Belgische Syriëstrijders die nu gevangenzitten bij de Koerden, zijn er acht die al bij verstek veroordeeld zijn in ons land. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V). Het gaat over een man die tot vijftien jaar gevonnist werd, een man die vijf jaar kreeg en zes vrouwen die ook met vijf jaar werden bedacht. In totaal hebben de Belgische veiligheidsdiensten nu weet van zeventien vrouwen, acht volwassen mannen en één minderjarige die ouder is dan twaalf en daarom ook als 'foreign terrorist fighter' wordt beschouwd. Eén van de vrouwen en twee van de mannen beschikken niet over de Belgische nationaliteit, maar worden wel vervolgd door het Belgisch gerecht. Daarnaast zijn er ook nog zeker 31 Belgische kinderen in de Syrisch-Koerdische kampen en twee mannen die vastzitten in buurland Irak. (GVV)

