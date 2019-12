Exclusief voor abonnees 8 op 10 zijn voorstander van euthanasie bij dementie 17 december 2019

00u00 0

Een overweldigende meerderheid van de Vlamingen vindt dat mensen die lijden aan dementie recht hebben op euthanasie. Dat is in de huidige wetgeving onmogelijk: wie te lang wacht en niet meer wilsbekwaam is, kan geen euthanasie meer krijgen, zelfs al heeft die persoon dat vooraf neergeschreven in een wilsverklaring. "Het hoge cijfer verbaast me niets", zegt euthanasiespecialist Wim Distelmans. "Ik geef tot drie keer per week lezingen en mensen zijn echt boos omdat dit nog steeds niet wettelijk is geregeld."

