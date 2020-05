Exclusief voor abonnees 8 op 10 willen ook na corona telewerken 15 mei 2020

Een grote meerderheid van de Vlamingen hoopt ook na de coronacrisis af en toe van thuis te kunnen werken. 84% wil telewerk voortzetten, blijkt uit een bevraging van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Hogeschool Odisee) bij 5.245 mensen. "Telewerken creëert mogelijkheden. Mensen kunnen verplaatsingen beperken, winnen tijd en het is bovendien goed voor het milieu", zegt onderzoekster Miet Timmers. Nochtans brengt thuiswerk ook stress met zich mee: negen op de tien ondervraagden geven aan dat werk- en gezinstaken voortdurend door elkaar lopen. De helft kan door thuiswerken niet de nodige aandacht geven aan zijn of haar kind. Twee derde van de ouders zegt ook dat het moeilijk is om zich te concentreren met de kinderen in huis en ondervindt verminderde productiviteit.

