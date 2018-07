8 op 10 kmo's vrezen geen geschikt personeel te vinden 04 juli 2018

De kmo's blijven optimistisch over de toekomst, zo blijkt uit een rondvraag van zelfstandigenfederatie Unizo. Ze waren zelfs nog nooit zo optimistisch als in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar. Bijna een derde (32%) van de kmo's verwacht het komende kwartaal meer werk, ruim een vierde (30%) denkt rendabeler te worden en een vijfde (21%) wil personeel aanwerven. Alleen dreigt een nijpend gebrek aan voldoende geschikt personeel voor de vele vacatures roet in het eten te strooien. Liefst acht op de tien verwachten aanwervingsproblemen, zes op de tien houden zelfs rekening met grote moeilijkheden. "Het probleem verergert en legt daarmee een groeiende hypotheek op onze economische ontwikkeling", zegt Unizo-topman Danny Van Assche. Unizo vraagt nog eens om beter toezicht op de beschikbaarheid en inzetbaarheid van werklozen, een breder algemeen activeringsbeleid en meer steun aan kmo's die investeren in de re-integratie van langdurig zieken.

HLN