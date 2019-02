8 op 10 grote bedrijven gehinderd door stakers 14 februari 2019

Een chauffeur treedt in discussie met vakbondslui die de weg blokkeren nabij de luchthaven van Charleroi. Vooral de grote bedrijven ondervonden hinder van de nationale staking. Acht op de tien signaleerden een verminderde of zelfs volledig stilgevallen productie, zo meldt werkgeversorganisatie Voka. De drie havens in ons land lagen zo goed als plat, ruim 100 supermarkten bleven dicht en twee derde van de cipiers legde het werk neer. Bij de NMBS reed ongeveer de helft van de treinen. De dienstverlening bij De Lijn was ernstiger verstoord. Bovendien hebben de vakbonden bij de Vlaamse vervoermaatschappij gisteren alvast een nieuwe stakingsaanzegging ingediend.

