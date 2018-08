8 op 10 Europeanen willen af van winteruur 30 augustus 2018

Meer dan 80 procent van de Europeanen wil af van de halfjaarlijkse switch tussen winter- en zomeruur. Dat blijkt uit een onlinepeiling van de Europese Commissie, waaraan 4,6 miljoen EU-inwoners deelnamen. De Commissie moet nu beslissen of er een voorstel komt om de wintertijd af te schaffen. Daarna moeten het Europees Parlement en de lidstaten er zich over buigen. De meeste respondenten behouden liever het hele jaar door de zomertijd. Momenteel draaien we tijdens de wintermaanden de klok één uur terug. De volgende overschakeling op winteruur vindt plaats in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober. (PhG)