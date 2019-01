8 miljoen euro Bond herinvesteert alle winst: 18 januari 2019

2018 was op financieel vlak een topjaar voor de voetbalbond. Met dank aan de succesvolle WK-campagne schat de KBVB zo'n 8 miljoen euro winst te hebben gemaakt. Maar 2018 was op andere vlakken net een rampjaar. Het voetbalschandaal heeft de mankementen bij de oubollige bondsinstanties open en bloot gelegd. Daarom zegt CEO Peter Bossaert de 8 miljoen euro volledig te herinvesteren in zijn elfpuntenplan. Het geld zal onder meer vloeien naar arbitrage, digitalisering, versterking van disciplinaire instanties, het vrouwenvoetbal, de omkadering van de nationale ploegen en de modernisering van de infrastructuur. De KBVB rekent voor 2019, een jaar zonder toernooi, ook al een verlies van 3,8 miljoen euro in als gevolg van de modernisering. (NVK)

