8 miljoen euro netto/jaar Courtois zes jaar Galáctico 09 augustus 2018

Om 21.08 uur bevestigde Real Madrid gisteren de komst van zijn nieuwe Belgische doelman: Thibaut is een Galáctico. Op de medische testen en de laatste formaliteiten na is de deal helemaal rond. Courtois (26) ondertekent een contract voor zes jaar. Per jaar gaat hij 8 miljoen euro netto verdienen - meer dan 14 miljoen euro per jaar bruto - maar het financiële was niet de belangrijkste reden waarom hij de transfer forceerde. Hij wilde in de eerste plaats dichter bij zijn twee kinderen zijn. Courtois vloog gisteravond met een privéjet naar Madrid. Rond tien uur landde hij op de luchthaven van Barajas. (KTH)

