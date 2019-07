Exclusief voor abonnees 8. Meestereske (9,5%) 06 juli 2019

00u00 0

Brouwerij De Meester (Stasegem, België)

Nog een West-Vlaming in de top 10. "Een Belgische bierliefhebber die nog nooit een Tripel zou gedronken hebben, bestaat niet. Maar dit is meer dan een 'gewone' Tripel. De brouwer voegde meer hop toe tijdens het brouwproces, wat resulteert in een mediumbitter en verraderlijk bier, wat heel makkelijk naar een volgende doet grijpen, maar vergis je niet, de 9,5% kan hard aankomen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis