Exclusief voor abonnees 8% meer inschrijvingen in hoger onderwijs 12 februari 2020

00u00 0

Het gaat goed met het Nederlandstalig hoger onderwijs, qua aantallen: er zijn dit academiejaar 259.017 inschrijvingen geteld voor de basisopleidingen en schakelprogramma's in Vlaamse en (Nederlandstalige) Brusselse hogescholen en universiteiten. Dat zijn er bijna 8% meer dan vorig academiejaar. 55.145 studenten schreven zich in 2019-2020 voor de eerste keer in voor het hoger onderwijs, een stijging met 5.834 personen of bijna 12%. Dat meldt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts. De toenames zijn vooral het gevolg van een herstructurering in het hogeronderwijslandschap. Zo zijn nu bijna alle graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) overgedragen aan de hogescholen. Vroeger kon je deze opleidingen volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), maar sinds dit academiejaar zijn ze volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs. Dat betekent ook dat studenten in deze richtingen in aanmerking komen voor een studietoelage en toegang krijgen tot de voorzieningen van de hogescholen. Ook de lerarenopleidingen zijn sinds dit jaar grondig hervormd. Er zijn 22.947 inschrijvingen geteld voor de zes verschillende trajecten die leiden naar een leerkrachtendiploma. Vergelijken met vorige jaren is moeilijk, omdat er op een andere manier geteld wordt. "Maar we gaan meer leraren nodig hebben", zegt Weyts. "We zijn die opleidingen nu volop aan het versterken." (NV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis