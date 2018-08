8 maanden 13 augustus 2018

Zolang was het geleden dat Standard op Sclessin niet kon scoren. Goed voor een reeks van 12 wedstrijden (7 in de competitie en 5 in PO1) waarin de Rouches thuis minstens één goal maakten. Voor de 0-0 tegen Cercle Brugge was het van 16 december 2017 en de 0-0 tegen AA Gent geleden dat Standard niet tot scoren kwam in eigen huis. (KDZ)