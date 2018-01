8 maanden cel voor willekeurig geweld 00u00 0

Een 30-jarige man uit Blankenberge is tot 8 maanden cel met voorwaarden veroordeeld voor willekeurig geweld. "Ik dacht dat mensen slechte dingen zeiden over mij en mijn hond en mij achtervolgden. Ik hoorde toen stemmen in mijn hoofd", sprak beklaagde Rocky C. Hij stond terecht voor 3 feiten van zware slagen en verwondingen in Blankenberge in april, juni en juli. Zijn slachtoffers waren telkens toevallige voorbijgangers. De man laat zich intussen begeleiden in Sint-Amandus en getuigde van enige progressie toen hij in de beklaagdenbank zat. De rechter besliste hem een kans te geven en strenge voorwaarden rond begeleiding, werk en middelengebruik op te leggen. (BBO)