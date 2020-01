Exclusief voor abonnees 8 maanden cel voor reus uit 'Piet Piraat' 10 januari 2020

Een man uit Anderlecht is veroordeeld tot 8 maanden cel voor het belagen van zijn ex. F.V., die met zijn 2,15 meter en 200 kilo een reus speelde in een film van 'Piet Piraat', leeft al jaren in onmin met zijn voormalige partner. Twistpunt is de omgangsregeling met hun zoon: V. vindt dat hij hem te weinig mag zien. Hij werd al meermaals veroordeeld voor het bedreigen en belagen van zijn ex, maar eind 2017 en begin 2018 begon hij haar opnieuw talloze keren te bellen, en hij zocht haar ook thuis op. Na een nieuw incident werd hij in augustus 2018 opgepakt, maar de onderzoeksrechter liet hem vervolgens weer vrij. Drie dagen later belde hij zijn ex alweer op, met op de achtergrond het liedje 'I'll Be There'. Voor de rechter gaf V. een kalme indruk. "Ik zie mijn zoon tegenwoordig elke dag. De relatie met mijn ex? Elk zijn leven, elk zijn weg." Omdat vorige veroordelingen met uitstel de 'reus' niet tot inkeer brachten, besloot de rechter hem nu een effectieve celstraf op te leggen.

