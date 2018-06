8 kilo plastic in maag: dodelijk voor walvis 04 juni 2018

00u00 0

Ook in Thailand zijn de gevolgen van de 'plastic soep' in onze oceanen pijnlijk zichtbaar geworden. Een walvis is daar gestorven met liefst 8 kilo plastic in zijn maag, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Het jonge mannetje was vorige maandag aangetroffen in een kanaal bij de grens met Maleisië. Tijdens de reddingsoperatie spuwde hij vijf plastic zakken uit. Na vijf dagen stierf de walvis. Bij de autopsie werd in totaal 8 kilo plastic gevonden in zijn lijf. Het dier had meer dan 80 plastic zakken ingeslikt. Daardoor kon hij geen ander voedsel meer eten, zo zei Thon Thamrongnawasawat, bioloog aan de universiteit Kasetsart in Bangkok. Minstens 300 zeedieren, waaronder walvissen, zeeschildpadden en dolfijnen, sterven elk jaar in de Thaise wateren nadat ze plastic hebben ingeslikt, preciseerde de bioloog. Thailand is één van de grootste verbruikers van plastic zakken ter wereld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN