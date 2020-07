Exclusief voor abonnees 8 jaar cel na 30 veroordelingen voor rijden tijdens rijverbod 07 juli 2020

00u00 0

Ignas D. uit Erpe-Mere is door de politierechter in Aalst veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De recidivist verscheen intussen al 30 keer voor rijden tijdens een rijverbod en zijn strafblad bevat zo'n 70 veroordelingen. "Na al deze feiten moet je gaan beseffen dat het nu écht gedaan is", aldus de politierechter, die de man onmiddellijk naar de gevangenis stuurde. "Uw gedachten moesten bij uw kinderen zijn wanneer u keer op keer opnieuw achter het stuur van een wagen kroop."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen