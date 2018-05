8 huizen & 13 auto's kapot door granaatexplosie in woonwijk 08 mei 2018

Midden in een woonwijk in het Limburgse Houthalen is in de nacht van zondag op maandag kort na 3 uur een granaat ontploft. Acht woningen en dertien voertuigen liepen daarbij schade op, vooral aan de ramen. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en ook de ontmijningsdienst van het leger kwam ter plaatse. De granaat zou door onbekenden uit een auto gegooid zijn. Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie onderzoekt wel of er een link is met een buurtbewoner die onlangs zijn gsm had uitgeleend aan iemand op café. Er zouden toen weinig koosjere zaken geregeld zijn met de gsm, iets wat de man aan de politie had verteld. Die pakte daarna een verdachte op. De eigenaar van de gsm kreeg daarop echter bedreigingen omwille van zijn getuigenis. Mogelijk heeft de ontploffing van zondagnacht daarmee te maken.

