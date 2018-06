8% horecazaken geeft alcohol aan minderjarigen 19 juni 2018

In 142 horecazaken hebben minderjarigen vorig jaar alcohol gekregen. Omgerekend is dat 8% van de 1.647 controles die de Alcohol- en Tabakscontroledienst van Volksgezondheid deed in 2017. Met 70 inbreuken scoren de Vlaamse horecazaken net iets slechter dan de Waalse, waar 65 overtredingen werden genoteerd. In 17 zaken die de afgelopen zes jaar reeds een waarschuwing of pv kregen voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen, werden er vorig jaar opnieuw inbreuken vastgesteld. In totaal werd er ook voor 215.243 euro boetes uitgeschreven.