8 beurswijsheden over het derde kwartaal Johan Van Geyte

16 november 2019



"Hoewel we op amper zes weken van het jaareinde staan, is het opmerkelijk dat veel toplui van beursgenoteerde bedrijven nog geen duidelijke vooruitzichten willen geven voor het hele jaar", zegt senior financial economist Tom Simonts van KBC. "De onzekerheden blijven blijkbaar te groot." Acht beurstrends uit het derde kwartaal.

1 Industrie blijft onder druk staan

"Dat de industriële bedrijven onder druk staan, wordt bevestigd", aldus Simonts. "Overal gaat de handrem erop. Gaan hun klanten hun voorraden verminderen of gaan ze nieuwe bestellingen plaatsen? Het blijft koffiedik kijken. De onzekerheid over de impact van de handelsoorlog tussen de VS en China met de bijhorende importtarieven, de evolutie van de brexitonderhandelingen en de vertraging van de groei van de wereldeconomie blijven wegen. Daardoor zijn bedrijfsleiders erg voorzichtig in hun vooruitzichten en hoeden ze zich voor al te veel optimisme. De halfgeleidersector, die in het eerste en tweede kwartaal een terugval had gekregen, deed het dan weer behoorlijk. Denk aan Besi, ASML..."

Typebedrijven: Jensen, Recticel, Sioen, EVS, CFE, Boskalis & Bekaert

2 Opluchting bij de gevallen engelen

"Van deze bedrijven werd weinig goeds verwacht omdat ze met problemen kampen", zegt Simonts. "Als er dan toch een straaltje zon door de wolken komt, voelen de analisten zich tegenvoets gepakt. De stijging van de beurskoersen die hier werden opgetekend, waren dan ook geen gevolg van een 'wow'-effect maar van een positieve verrassing."

Typebedrijven: Econocom, Greenyard, bpost & Melexis

3 Vastgoed doet het goed

"De vastgoedbedrijven profiteren van de lage rente om zich goedkoop te kunnen financieren. Bovendien zitten ze vaak in interessante niches: met zorgvastgoed spelen ze in op de vergrijzing en met logistiek vastgoed op de opmars van de elektronische handel", zegt Simonts.

Typebedrijven: Aedifica, Care Property Invest, Retail Estates & WDP

4 Aandacht voor het dividend

Simonts: "Bedrijven die traditioneel hoge dividenden uitkeren, lagen goed in de markt. De beleggers vragen van hen dat ze doen wat ze moeten doen: voldoende inkomsten overhouden om te kunnen uitkeren aan de aandeelhouders onder de vorm van dividenden of inkoop van eigen aandelen. Daarbij wordt niet altijd naar de groei van de ondernemingen gekeken. Als ze voor het behoud van het dividend moeten snijden in de kosten, is dat ook goed. Voor een dividendrendement van 6, 7 of 8% applaudisseren de beleggers."

Typebedrijven: banken en telecom

5 Speciaalchemie presteert prima

"Deze bedrijven hebben een goed kwartaal achter de rug", zegt Simonts. "Hun keuze voor niches wordt beloond."

Typebedrijven: Solvay, DSM & Akzo Nobel

6 Wachten op nieuws

"Bij een aantal kleine en middelgrote aandelen zien we dat beleggers wachten met hun reactie tot het bedrijf nieuws bekendmaakt. En dan krijgen we een moment van veel orders met soms grote koersschommelingen", aldus Simonts.

7Distributie houdt stand

Simonts: "Op het moment dat Jumbo aankondigde dat het naar België kwam, kreeg het aandeel van Colruyt een tik, maar het herstelde vrij snel. De resultaten van de distributeurs liggen overigens in lijn met de verwachtingen. Grote marges boeken ze niet, maar ze houden wel stand."

Typebedrijven: Ahold Delhaize & Colruyt

8 Biotech: branche buiten categorie

"Argenx en Galapagos kregen veel aandacht van de beleggers, maar er zitten ook veel biotechaandelen onder water", zegt Simonts. "Voor biotech wordt trouwens niet zozeer gekeken naar de resultaten, maar naar het succes dat ze hebben met een of andere molecule. Slaat die aan, dan zit de koers in de lift. Valt de werking tegen, dan wordt het aandeel zwaar afgestraft. Dat staat dus volledig los van de economische conjunctuur.”