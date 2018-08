8,9 meter voorsprong 09 augustus 2018

00u00 0

Een voorsprong van 63 honderdsten van een seconde na 45,7 kilometer tijdrijden aan een gemiddelde van 51,11 km/u, hoeveel bedraagt het verschil dan in afstand? Een simpele vraag voor wiskundeprofessor Dirk Huylebrouck (KU Leuven), alias Professor Pi uit onze weekendbijlage Pluto. "8,9 meter: hmm, verrassend toch. Ik dacht dat het minder zou zijn. De formule is: 0,63 maal 51,11km/3600 = 0,0089... kilometer of 8,9 meter."