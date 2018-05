8.768.000... 12 mei 2018

00u00 0

... kilo aan rubber slijten de autobanden in Nederland jaarlijks af. Volgens onderzoekers belandt 67% daarvan in de bodem, 15% in het rioolwater, 12% in de lucht en 6% in het oppervlaktewater. In de Verenigde Staten zou jaarlijks 700.000 ton (of het gewicht van 150.000 olifanten) aan bandenrubber afslijten. Wereldwijd wordt dit ongezonde restafval zomaar even op 14 miljoen ton (of 3 miljoen olifanten) geschat. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN