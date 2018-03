8.700 meisjes riskeren genitale verminking 05 maart 2018

In ons land riskeren vier keer meer meisjes dan tien jaar geleden genitale verminking, zo'n 8.700 in totaal. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen waarover 'De Standaard' bericht. In ons land wonen 17.273 vrouwen en meisjes die waarschijnlijk al besneden zijn en nog eens 8.644 vrouwen en meisjes die het riskeren. De stijging komt vooral door de toegenomen migratie. Moeders uit landen waar vrouwenbesnijdenis normaal is, laten hun dochters hier genitaal verminken. De meerderheid van de slachtoffers heeft roots in Guinee, Somalië, Egypte, Ethiopië of Ivoorkust. De Orde der Artsen en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) hebben een meldcode opgesteld rond genitale verminking.

