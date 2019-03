8,6 miljoen New Yorkers krijgen waterfactuur van Gents bedrijf 25 maart 2019

Het Gentse bedrijf Itineris heeft een deal van formaat beet. Het softwarebedrijf mag de inwoners van New York voorzien van waterfacturen, goed voor een omzet van enkele tientallen miljoenen euro's. Volgens Itineris worden de facturen in de Amerikaanse metropool nog op zeer ouderwetse manier berekend en verstuurd. Het bedrijf zegt zelfs waterlekken te kunnen opsporen met hun software. De deal werd al een jaar geleden gesloten, maar pas onlangs ondertekende de New Yorkse burgemeester Bill De Blasio het contract. Itineris werkt ook samen met steden als Baltimore en Boston. (EDG)