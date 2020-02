Exclusief voor abonnees 8,5 miljoen voor asbest-slachtoffers 11 februari 2020

Het Asbestfonds heeft in 2018 voor 8,5 miljoen euro schadevergoedingen uitgekeerd. Dat is minder dan in 2017 (8,7 miljoen euro) en meer dan in 2016 (8,01 miljoen euro). 7,1 miljoen euro werd uitbetaald voor mesothelioom, 291.450 euro voor asbestose en 1,08 miljoen euro voor andere ziekten die wettelijk gelijkgesteld werden met asbestose. In totaal werden 3.122 personen erkend als slachtoffer. De grote meerderheid woont in Vlaanderen (2.029), gevolgd door Wallonië (945), Brussel (110) en het buitenland (36).